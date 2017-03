Dario Cologna auf der Zielgeraden © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Dario Cologna übersteht zum Auftakt des Weltcup-Finals in Québec die Qualifikation im Skating-Sprint.Der Bündner stiess zusammen mit Jovian Hediger und Roman Furger in die Top 30 vor. Jonas Baumann schied aus. Auch das Schweizer Frauen-Trio schaffte den Einzug in die Viertelfinals.