Sechs Kinder bei Brand in USA gestorben

Suche nach der Brandursache in den Überresten des abgebrannten Hauses in Baltimore © KEYSTONE/AP/BRIAN WITTE

Sechs Kinder einer Familie sind beim Brand eines Wohnhauses in den USA ums Leben gekommen. Ihre Mutter und zwei weitere Kinder waren in kritischem Zustand, wie örtliche Medien am Donnerstag berichteten.