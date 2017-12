Sechs Menschen sterben beim Absturz eines Wasserflugzeuges

Beim Absturz des Wasserflugzeuges starben sechs Menschen. (Symbolbild) © KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

Sechs Menschen sind in Australien mit einem Wasserflugzeug in einen Fluss gestürzt und gestorben. Polizeitaucher bargen die Leichen des Piloten und aller fünf Passagiere am Sonntag.