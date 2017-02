Sechs neue Acts am Openair St.Gallen

«Das Programm wird mit sechs weiteren hochkarätigen Underdogs ergänzt», schreibt das Openair St.Gallen in einer Mitteilung. Sie künden neben dem dänischen Elektro-Künstler «Trentemøller» auch die Australier «Parcels» auf dem Programm an. Mit den Schweizer Bands «Pablo Infernals» und «Cage The Elephant» sollen einheimische Künstler eine Chance bekommen, am Festival aufzutreten. «Manillio», der Solothurner Rapper, steht dieses Jahr das erste Mal auf der Sternenbühne in St.Gallen. Mit der britischen Frauen-Post-Punkband «Savages» erobert eine Frauentruppe das Sittertobel.

(rar)