Sechster Saison-Assist für Sven Andrighetto

Montreals Sven Andrighetto - vorne - liess sich gegen die Buffalo Sabres einen Assist zum 3:0 gutschreiben © KEYSTONE/AP The Canadian Press/PAUL CHIASSON

Sven Andrighetto trägt sich beim 5:2-Heimsieg der Montreal Canadiens gegen Buffalo als Assistgeber in die Skorerliste ein. Der 23-jährige Zürcher gab in der 32. Minute den entscheidenden Pass an Torschütze David Desharnais, der nach einer Knieverletzung sein Comeback gab, zur 3:0-Führung.