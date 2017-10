Sechster Sieg für Neuling Las Vegas

Luca Sbisa hätte mit den Golden Knight kaum besser starten können © KEYSTONE/AP/JOHN LOCHER

Mit sechs Siegen in den ersten sieben Spielen stellen die Las Vegas Golden Knights einen Rekord auf. Noch nie ist ein neuer Klub in der NHL so erfolgreich gestartet.Die Mannschaft aus dem US-Bundesstaat Nevada errang ihren sechsten Sieg mit einem 3:2 nach Verlängerung gegen die St. Louis Blues.