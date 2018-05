Seerugge Feger – Das tuet wie d’Sau

Der bisherige Erfolg und die positiven Rückmeldungen spornen die vier jungen Männer an, noch mehr musikalische Meilensteine zu setzen. Unvergessen bleiben die unzähligen Auftritte an Festivals, im Musikantenstadl bei Andy Borg, bei der Schweizer Garde in Rom und bei TV-Engagements.

Um ihre neuste CD einzuspielen, standen die sympathischen Jungs beim bekannten und erfolgreichen Produzenten Tommy Mustac im Studio. Mit diesem Tonträger wollen sie mit ihrer frohen und einzigartigen Weise frischen Wind in die Musikszene bringen. (Tyrolis)