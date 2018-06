Seeruggefeger zu Gast

Die SEERUGGE FEGER sind eine junge Musikgruppe aus dem Kanton Thurgau in der Ostschweiz, die aus den Cousins Sandro, Fabian, Philipp und Tobias besteht. Ihre eigene Musik, die aus mundart, rockigen und volkstümlichen Teilen besteht machen die SEERUGGE FEGER so einzigartig und an jedem ihrer Auftritte zum stimmungsvollen Erlebnis! Durch vermehrte Auftritte an verschiedenen Veranstaltungen, ein Auftritt im TV bei der Sendung Samstig-Jass (SRF) und am 1. August 2013 bei der Schweizer Garde im Vatikan, gewannen die SEERUGGE FEGER immer mehr an Bekanntheit.

Der bisherige Erfolg und die positiven Rückmeldungen spornen die 4 jungen Männer an noch mehrere musikalische Meilensteine zu setzen. Ein erfolgreicher Meilenstein stellte im Mai 2014 für den brillianten Auftritt beim Nachwuchswettbewerb im Musikantenstadl bei Andy Borg vor einem Millionenpublikum dar. Die vier jungen Musiker waren mit ihrem lüpfigem Ohrwurm “Made in Switzerland” im Finale am 31. Dezember 2014 im Silvesterstadl (live auf ARD, ORF und SRF) in Graz. Weiter wurde Ende 2014 ihre erste CD bei UWE ALTENRIED (Ex. Klostertaler) produziert und im Januar 2015 getauft. Ein weiterer Meilenstein in der erfolgreichen Karriere der SEERUGGE FEGER war im 2015 der Sieg des kleinen Prix Walo`s. Zurzeit arbeiten sie an neuen Titel und bereiten sich für die Aufnahme der neuen CD vor. Wer die SEERUGGE FEGER gerne live erleben möchte, dem sei ein Blick auf die Homepage www.seeruggefeger.ch und auf die Facebook-Seite empfohlen, wo laufend aktuelle Live-Termine ergänzt werden und auch sonst viel Spannendes über die Gruppe zu erfahren ist, die mit ihrer frohen und einzigartigen Weise heute und so bestimmt auch künftig neuen Wind in die Musikszene bringen wird!

Auch bei unseren Kollegen von TVO waren Fabian & Tobias zu Gast: