Headliner des kleinen und feinen Electronic Music Festivals am Konstanzer Hafen sind der Berliner DJ Alle Farben, Icona Pop und Cheat Codes. Am 11. August wird direkt am Seeufer zur Musik gefeiert. Auch dieses Jahr können wieder bis zu 5000 Musikfans auf dem Campingplatz am Konstanzer Flugplatz ihre Zelte aufschlagen.