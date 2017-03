© Seesuchtfestival

Nach dem erfolgreichen Debüt letzten Sommer, geht das Seesucht in Runde zwei. Entspannte Festival-Location direkt am Seeufer in Konstanz und Partymusik mit DJ Alle Farben, Icona Pop oder auch Cheat Codes. Ab sofort sind limitierte Early Bird-Tickets für das Seesuchtfestival am 11. August im Vorverkauf.