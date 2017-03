Seewer feiert in Indonesien ersten GP-Sieg

Jeremy Seewer steht zuoberst auf dem Podest und feiert seinen 1. GP-Sieg © KEYSTONE/BENJAMIN MANSER

Der Bülacher Jeremy Seewer gewinnt am Sonntag in Pangkal Pinang in Indonesien seinen ersten Motocross-GP in der MX2-Klasse.Der letztjährige Gesamtzweite und diesjährige Titelanwärter siegte auf Suzuki mit knapp acht Sekunden vor dem Niederländer Davy Pootjes.