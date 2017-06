SEF prämiert drei Jungunternehmen

Die drei Start-Up-Unternehmen Geosatis, Gamaya und Felfel sind mit dem diesjährigen SEF.Award ausgezeichnet worden. Sie erhalten je 25‘000 Franken Preisgeld. (Symbolbild) © KEYSTONE/MARCEL BIERI

Am SEF in Interlaken sind am Freitag die drei Start-Up-Unternehmen Geosatis, Gamaya und Felfel mit dem SEF.Award ausgezeichnet worden. Die Gewinner in den Kategorien Produktion / Gewerbe, Hightech / Biotech und Dienstleistung erhalten je 25‘000 Franken Preisgeld.