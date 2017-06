SEF will lateinische Sprachregionen besser einbinden

Dominik Isler, Chef des Swiss Economic Forum: "Wir versuchen durch verschiedene Initiativen die Westschweiz und auch das Tessin noch besser in unsere Aktivitäten einzubinden." © KEYSTONE/MARCEL BIERI

Seit zwei Jahren steht Dominik Isler an der Spitze des Swiss Economic Forum (SEF). Er will das Wirtschaftstreffen in allen Sprachregionen verankern – ein ambitioniertes Vorhaben.