Der gleichaltrige Waadtländer spielte beim überraschenden Erfolg des Teams aus Salt Lake City eine wichtige Rolle. Defensiv-Spezialist Sefolosha erzwang unter anderem sechs Fehlpässe des Superstars – und war noch dazu produktiv.

Mit zehn Punkten und zwölf Rebounds – zwei davon in den letzten 50 Sekunden – gelang Sefolosha ein so genannter Double-Double, das zweite in dieser Saison.

(SDA)