Sefolosha mit Atlanta unter Zugzwang

Washingtons Jason Smith mit einem sehenswerten Dunk, den Atlanta-Spielern bleibt nur die Zuschauerrolle

Thabo Sefolosha ist mit Atlanta eine Niederlage vom Ausscheiden in den NBA-Playoffs entfernt. Die Hawks verlieren Spiel 5 in Washington 99:103 und liegen in der Achtelfinal-Serie mit 2:3 zurück.