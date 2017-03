Seilzieherinnen suchen Nachwuchs

Die Damen des Seilziehclubs Mosnang suchen ein Mitglied. © FB/fotoclick.ch

Sie ziehen alle an einem Strang. Nur leider hat es an diesem Strang eine Lücke. Den Seilzieh-Frauen aus Mosnang fehlt ein Mitglied. Sie sind nur zu siebt und brauchen acht Frauen, um an den Wettkämpfen mitzumachen. Mit anzüglichen Bildern und viel Ausstrahlung wollen sie die fehlende Frau finden.