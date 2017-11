Sektion-Kuchikäschtli-Rapper mit neuem Album

Das neue Album von Rennie, dem Frontmann der Bündner Rap-Crew Sektion Kuchichäschtli ist ein Stück Vergangenheit, das in die Gegenwart getragen wird. «Randnotiz» heisst es und die 16 Songs auf dem Album erinnern stark an die Erzeugnisse früherer Jahre. Auf Youtube wurde ein Zusammenschnitt der 16 Songs veröffentlicht. Und so klingt Rennie heute:

«Die Texte lagen schon seit etlichen Jahren in Rennies Nachttischschublade. Bloss die Musik dazu fehlte noch. 2015 machte sich Manh(ager) ans Werk, endlich passende Beats aufzutreiben», schreibt Rennie. Fündig sei man in Hamburg geworden. I.L.L. Will, der schon für Fettes Brot produzierte, lieferte die Hälfte der Beats. Die anderen kamen von old SAD aus Berlin.

Plattenfirma Konkurs

Wann das Album veröffentlicht wird, ist noch nicht bekannt. Dies hat gemäss Südostschweiz einen einfachen Grund: Die Plattenfirma «Nation Music» unter der auch die Sektion Kuchikäschtli unter Vertrag stand, ist im Frühling Konkurs gegangen. Deshalb soll das neue Album über die Crowdfunding-Plattform «wemakeit» finanziert werden. Dort hat Rennie das Projekt am Mittwoch lanciert.

Vor 20 Jahren gegründet

Die Sektion Kuchikäschtli wurde 1998 gegründet, also vor knapp 20 Jahren. Für ihr Album «Nur so am Rand» wurden sie in der Szene kritisiert. Unter anderem kam der Vorwurf, die Sektion mache keinen «richtigen Hip-Hop». Dies weil die Proll- und Battleraps fehlten und zu wenig geflucht wurde. Das neue Album «Randnotiz» könnte eine Anspielung auf diese Kritik sein. Bereits in der Rap-Crew war Rennie es, der die Songs schrieb.

Das war einmal: Die Veröffentlichung des Albums «Affentanz» ist schon zehn Jahre her:



