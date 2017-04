Sie habe Verbindung zu militant-islamistischen Gruppen gehabt, die in Russland verboten seien. Den vorläufigen Erkenntnissen zufolge hat sich der Sprengsatz in einem Rucksack befunden. Bei dem Bombenanschlag auf die U-Bahn in St. Petersburg kamen am Montag mindestens elf Menschen ums Leben, fast 50 wurden verletzt.

(SDA)