Selina Büchel hatte alles im Griff © KEYSTONE/EPA/SRDJAN SUKI

Selina Büchel erhält am Sonntag an den Hallen-Europameisterschaften in Belgrad die Möglichkeit, ihren Titel über 800 m zu verteidigen.Die 25-jährige Toggenburgerin musste allerdings hart kämpfen, um sich für den Final zu qualifizieren.