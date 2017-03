Selina Büchel verteidigt Hallen-Gold über 800 m erfolgreich

Selina Büchel jubelt nach ihrem Goldlauf in der Halle von Belgrad © KEYSTONE/AP/MARKO DROBNJAKOVIC

Selina Büchel gewinnt an den Hallen-Europameisterschaften in Belgrad die Goldmedaille über 800 m. Die Titelverteidigerin läuft in 2:00,38 Minuten Schweizer Rekord.