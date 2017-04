Seltener Auftritt von Burt Reynolds bei Filmfestival

Robert De Niro, Burt Reynolds (Mitte) und Chevy Chase zeigen sich anlässlich des Tribeca Film Festivals in New York. © KEYSTONE/AP Invision/ANDY KROPA

An der Seite von Robert De Niro und Chevy Chase hat sich Hollywood-Veteran Burt Reynolds beim New Yorker Tribeca-Filmfestival gezeigt. Der 81-jährige Schauspieler lief am Wochenende an einem Stock über den roten Teppich.Für Fotos an der Seite seiner Kollegen nahm er auf einem Hocker Platz.