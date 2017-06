Semino Rossi: Ein Teil von mir

Ein Song auf dem Album der alle drei vereint, ist «Zuhaus ist da, wo man dich liebt». Ein wunderschönes musikalisches Statement zu Werten, Wurzeln und Lebenswegen. In seiner Karriere konnte der in Österreich lebende Tenor ein Dutzend Alben in den Offiziellen Schweizer Charts platzieren, fünf davon schafften den Sprung in die Top 10. Bis dato stehen für Semino Rossi, der neben der Schweiz auch in Deutschland, Österreich, Niederlande, Frankreich, Belgien und Dänemark ein absoluter Topstar ist, mehrere Millionen verkaufte Tonträger zu Buche.