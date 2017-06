Sempach hat am vergangenen Samstag am Oberaargauischen Fest in Niederbipp seine Stärke demonstriert und einen souveränen Sieg gefeiert. Im erlesenen Feld der besten Berner – nur Christian Stucki war nicht am Start – kam er zu seinem ersten Kranzfestsieg der Saison und dem 35. seiner Karriere.

Auf dem Gurten wird auch Remo Käser nicht am Start sein. Der Jungeidgenosse will sich Zeit geben, um eine vor zwei Wochen erlittene Verletzung ausheilen zu lassen.

(SDA)