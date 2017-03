Bissig verpasst Gold hauchdünn

Loïc Meillard verpasste an den Junioren-Weltmeisterschaften im Super-G im Gegensatz zu seinem Teamkollegen Semyel Bissig den Sprung aufs Podest © KEYSTONE/EPA/ANTONIO BAT

Einen Tag nach Katja Grossmann verpasst an der Junioren-WM in Are auch Semyel Bissig die Goldmedaille um zwei Hundertstel. Der Innerschweizer sichert sich im Super-G Bronze.