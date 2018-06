Senegal-Fans helfen beim Aufräumen

Das sieht man ehrlich gesagt selten: Statt den Abfall im Fussballstadion unter den Sitz zu kehren, holen ihn die Fans der Nationalmannschaft von Senegal dort hervor. Nach dem Spiel, das Senegal gegen Polen 2:1 gewonnen hat, haben die Senegalesen das Stadion aufgeräumt.

Senegal⁠ fans cleaning their section before leaving the stadium after their historic victory against Poland. This is class.

The best thing you will see today. 👏🇸🇳 pic.twitter.com/3S1laMl9Hy

— Football Tweets (@FutballTweets) June 19, 2018