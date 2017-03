Seniorin verwechselt Brems- mit Gaspedal

Eine 83-jährige Autolenkerin hat das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt und fuhr in der Folge in den Eingang eines Geschäftshauses. © Polizei Basel-Landschaft

Eine 83-jährige Autofahrerin hat am Samstagmittag in Muttenz BL das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt und fuhr in den Eingang eines Geschäftshauses. Die Lenkerin erlitt einen Schock und musste durch die Sanität betreut werden.