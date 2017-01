Serbien nimmt Zugverkehr ins Kosovo nach 18 Jahren wieder auf

Der Zug mit der Aufschrift "Kosovo ist Serbien" in mehreren Sprachen startete am Samstag vom Hauptbahnhof in Belgrad. Für die kosovarische Regierung handelt es sich um ein Einmischung, welche die Souveränität Kosovos bedrohe. © KEYSTONE/AP/DARKO VOJINOVIC

Nach 18-jähriger Unterbrechung hat Serbien am Samstag den Zugverkehr in das Kosovo wiederaufgenommen – mit einem Propagandazug in den serbischen Nationalfarben.Der Zug mit der Aufschrift «Kosovo ist Serbien» in mehreren Sprachen startete am Morgen vom Hauptbahnhof in Belgrad.