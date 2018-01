Serbischer Kriegsherr Milosevic kommt zu Theaterehren

Zwölf Jahre nach seinem Tod stehen Slobodan Milosevic (r) und seine Frau Mira Markovic (l) im Zentrum eines Theaterstücks und eines Musicals. (Archivbild) © Keystone/EPA/SASA STANKOVIC

Der während des Uno-Kriegsverbrechertribunals in Den Haag an Herzinfarkt gestorbene serbische Autokrat Slobodan Milosevic wird mit einem Theaterstück sowie einem Musical geehrt. Das berichtete die serbische Regierungszeitung «Novosti» am Samstag in Belgrad.