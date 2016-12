Serena Williams hat sich mit Reddit-Mitbegründer verlobt

Unter dem Stichwort «isaidyes» (Ich habe ja gesagt) schilderte Williams in ihrem Poem, wie ihr 33 Jahre alter Freund sie überraschend nach Rom eingeladen habe. Dort machte er ihr am Ort ihrer ersten Begegnung einen Heiratsantrag.

In dem Restaurant, in dem sie ihrem zukünftigen Mann einst zufällig begegnet sei, habe sich für die beiden nun «der Kreis geschlossen», schrieb Williams. «Auf Knien hat er vier Wörtern gesagt. Und ich habe ja gesagt.»

Auch Ohanian veröffentlichte Williams’ Gedicht und eine Zeichnung, die ihn bei dem Antrag zeigt, mit dem Kommentar: «Sie hat ja gesagt.» Nun sei er «der glücklichste Mann auf dem Planeten». Das Hochzeitsdatum gab das Paar noch nicht bekannt.

Williams und Ohanian hielten sich bislang bedeckt, was ihre Beziehung angeht. Gemäss US-Medienberichten kennen sie sich seit Anfang 2015. Der Internet-Unternehmer Ohanian gründete 2005 mit einem Freund die Online-Community Reddit. Nutzer können hier Links teilen und sie in «Subreddit» genannten Unterforen zu verschiedensten Themen sammeln.

Die Spielerinnen-Vereinigung WTA veröffentlichte ein Foto der Frischverlobten auf Twitter und gratulierte. Williams ist eine der erfolgreichsten Tennisspielerinnen aller Zeit. Sie hat in ihrer Karriere 22 Grand-Slam-Turniere gewonnen, genauso viele wie die deutsche Tennislegende Steffi Graf. Im Doppel stand sie meist an der Seite ihrer Schwester Venus Williams auf dem Platz. Im September wurde sie nach 186 Wochen an der Spitze der Weltrangliste von der Deutschen Angelique Kerber abgelöst.

(SDA)