Serena Williams kehrt nach der Geburt ihres ersten Kindes noch Ende Jahr in Abu Dhabi auf denn Tenniscourt zurück © KEYSTONE/AP/AARON FAVILA

Serena Williams wird am 30. Dezember an der Exhibition in Abu Dhabi auf den Tennisplatz zurückkehren. Die 36-jährige Amerikanerin, die am 1. September erstmals Mutter geworden ist, hat seit April keine offizielle Partie bestritten.