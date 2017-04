Sergio Garcia in der Spitzengruppe

Wann, wenn nicht jetzt? Sergio Garcia ist wieder einmal nahe an seinem ersten Majortitel © KEYSTONE/AP/CHRIS CARLSON

Am 81. US Masters der Golfprofis in Augusta liegen nach der 2. Runde, nach der Hälfte des Pensums, vier Spieler mit je vier Schlägen unter Par an der Spitze.Es sind dies der junge Belgier Thomas Pieters, die Amerikaner Charley Hoffman und Rickie Fowler sowie der renommierte Spanier Sergio Garcia.