Serie von Erdbeben rund um Vulkanausbruch auf Hawaii

Auf Hawaii ist es rund um den Ausbruch des Vulkans Kilauea zu einer Serie von Erdbeben gekommen. An zahlreichen Stellen tritt Dampf aus dem Boden aus.

Ein Erdbeben der Stärke 6,9 hat den US-Bundesstaat Hawaii erschüttert. Das Zentrum des Bebens befand sich in fünf Kilometern Tiefe und damit relativ nah an der Erdoberfläche, wie die US-Erdbebenwarte in der Nacht zum Samstag mitteilte.