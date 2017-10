Servette gewinnt in Chiasso dank Tor in der 93. Minute

Servette-Verteidiger Sally Sarr (links) versucht Chiassos Simone Belometti zu stoppen © KEYSTONE/TI-PRESS/PABLO GIANINAZZI

Im Montagsspiel in der 10. Runde der Challenge League gewinnt Servette dank eines Last-Minute-Tores in der 93. Minute 2:1 in Chiasso. Zuletzt hatten sich diese zwei Teams in der zweithöchsten Spielklasse seit April 2015 sechsmal unentschieden getrennt.