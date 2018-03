Servette gewinnt in Wohlen

Sebastien Wüthrich brachte Servette in Wohlen in Führung © KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Servette gewinnt in der Challenge League das Nachtragsspiel in Wohlen mit 2:0 und verkürzt den Rückstand auf Leader Neuchâtel Xamax auf 13 Punkte.Die Entscheidung fiel nach der Pause. Sébastien Wüthrich brachte die Genfer nach 47 Minuten in Führung.