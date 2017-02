Servettes Blitzstart gegen inferiores Gottéron

Chris McSorley erlebte mit Servette ein erfolgreiches Wochenende © KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Genève-Servette gewinnt auch seine zweite Partie an diesem Wochenende. Nach dem 6:3 gegen Fribourg-Gottéron, dem vierten Sieg in Folge, kann das Team von Chris McSorley die Playoffs planen. Am Samstag beim 3:1 in Biel hatte Servette im Mitteldrittel mit zwei Toren für die Differenz gesorgt.