Jan Dettwyler alias Seven hat dank Xavier Naidoos "Sing meinen Song - das Tauschkonzert" einen gewaltigen Karriereschub erlebt. Aber egal, wie viele Angebote er kriegt: Er nimmt sich jede Woche mindestens zwei Tage frei für die Familie. (Pressebild VOX) © Pressebild VOX

Nach seinem durchschlagenden Erfolg in Xavier Naidoos TV-Show «Sing meinen Song» ist SEVEN auch in unseren Nachbarländern in aller Munde. Im Herbst 2016 bestritt er seine erste eigene Clubtour in Deutschland und Österreich und anschliessend war er als «Special Guest» der Fantastischen Vier in den ganz grossen Hallen zu sehen.