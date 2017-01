Sexspielzeug löst in Bremen Einbruchalarm aus

Der durch einen Vibrator ausgelöste Einbruchalarm rief die Polizei auf den Plan. (Symbolbild) © Keystone/DPA dpa/A3399/_ARNE DEDERT

Ein Sexspielzeug hat in Bremen für einen Einbruchalarm gesorgt und die Polizei auf den Plan gerufen. Zunächst hörte die Bewohnerin eines Hauses in der Nacht zum Dienstag verdächtige Geräusche, die sie als Bohrlärm interpretierte, wie die Beamten in der Hansestadt mitteilten. Aus Angst, dass sich Einbrecher an der Tür zu schaffen machten, wählte sie den Notruf.