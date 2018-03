Lichtsteiner vor wegweisenden Monaten

Stephan Lichtsteiner hat mit dem Schweizer Nationalteam noch einiges vor © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

In seinem wohl letzten Frühling als Juventus-Professional verfolgt Stephan Lichtsteiner grosse Ziele. Er will die WM in Russland perfekt vorbereiten und sich für die richtige Klub-Option entscheiden.