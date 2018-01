Zuletzt arbeitete der frühere schottische Internationale bei Wolverhampton in der zweithöchsten englischen Liga, allerdings wurde die Zusammenarbeit am Ende der vergangenen Saison beendet. In der Premier League war Lambert schon bei Norwich und Aston Villa tätig.

Stoke liegt vor dem Montagsspiel beim Tabellen-2. Manchester United als 18. auf einem Abstiegsrang. Im FA-Cup scheiterten die Potters am Viertligisten Coventry.

(SDA)