Shaqiris Freude am Traumtor und Behramis Mahnfinger

Gehörte beim 1:0 gegen Weissrussland zu den auffälligsten Schweizer Spielern: Xherdan Shaqiri © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Das 1:0 gegen Weissrussland wird primär in Erinnerung bleiben, weil dank Xherdan Shaqiris Traumtor die längste Schweizer Siegesserie Tatsache ist – was Captain Valon Behrami gar nicht wusste.”Welcher Rekord?”, fragte Behrami nach Spielschluss in Neuenburg leicht irritiert.