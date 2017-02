© http://shemthomas.com/press/

Shem Thomas , «The Voice»-Finalist aus Diepoldsau, der es mit «Crossroads» auf die Eins der CH-Singlehitparade schaffte, bereist das Land diesmal mit einer intimen Version seines Nummer-2-Albums «you’re (not) the only one». Dabei stöpselt er sämtliche Elektronik aus und spielt seine Konzerte «klein und fein», mal im Trio, mal Solo.