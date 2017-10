© http://shemthomas.com/press/

Der Rheintaler Shem Thomas, der 2014 durch die Castingshow “The Voice of Switzerland” bekannt wurde, ist auch heute noch leidenschaftlicher Musiker. Diesen Herbst ist er das letzte Mal für dieses Jahr live unterwegs, bevor er sich ins Studio zurückzieht, um neue Songs zu schreiben. Shem Thomas spielt diesen Herbst gleich 3 Konzerte in der Ostschweiz unter anderem in Bad Ragaz.