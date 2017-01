Shiffrin, Holdener und Gisin scheiden alle im ersten Lauf aus

Erster Ausfall in einem Weltcup-Slalom seit mehr als vier Jahren: Mikaela Shiffrin © KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA

Beim Weltcup-Slalom in Zagreb scheiden sowohl Seriensiegerin Mikaela Shiffrin als auch Wendy Holdener bereits im ersten Lauf aus. In Führung liegt die Slowakin Veronika Velez Zuzulova.Mikaela Shiffrin erreichte in ihrer Spezialdisziplin das Ziel erstmals seit dem 29.