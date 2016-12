Shirley Bassey würde gerne weiteren Bond-Song singen

Die 79-Jährige hatte in den 60er und 70er Jahren grosse Erfolge mit den Titelliedern für die Filme «Goldfinger», «Diamonds Are Forever» und «Moonraker» gefeiert. «Goldfinger» aus dem Jahr 1964 sorgt bei ihr allerdings bis heute für Nervenflattern. Schuld ist die Note am Ende, von der sie nie weiss, ob sie sie schaffen wird.

Besonders schlimm sei es bei den Aufnahmen gewesen, sagte Bassey in einer BBC-Sendung, die an Heiligabend ausgestrahlt werden soll. «Mein Gesicht lief blau an, weil ich die Note halten musste, bis der Vorspann endete. Und (der Komponist) John Barry sagte immer wieder: ‘Halte ihn, halte ihn.’»

Im Januar wird die Sängerin, die im Jahr 2000 von der britischen Königin Elizabeth II. den Titel Dame verliehen bekommen hat, 80 Jahre alt.

(SDA)