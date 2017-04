Tunesische Soldaten im Einsatz gegen Extremisten. (Archiv) © KEYSTONE/AP

Sicherheitskräfte sind in der zentraltunesischen Stadt Sidi Bouzid in Gefechte mit mutmasslichen Extremisten verwickelt worden. Während zwei Männer am Sonntag festgenommen werden konnten, habe sich ein dritter in die Luft gesprengt, berichteten örtliche Medien.