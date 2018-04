«Sie haben dieses Leben ausgelöscht»

«Ohne sich um unseren Kater zu kümmern sind Sie einfach weitergefahren und haben ihn mit seinen schweren Verletzungen liegen lassen», schreibt D. Lutz in ihrem Inserat im «St.Galler Tagblatt». Der Schmerz sitzt tief, war der Kater doch mehr Familienmitglied als nur Haustier. Mit direkten Worten wendet sich die Besitzerin an den Autofahrer oder die Autofahrerin: «Er war ein treuer Weggefährte und Sie haben dieses Leben einfach ausgelöscht.»

«Wollte es von der Seele schreiben»

Es war ein inneres Bedürfnis der Besitzerin dieses Inserat zu verfassen: «Ich konnte nicht schlafen und habe mich dann um zwei Uhr morgens dazu entschieden, mir alles von der Seele zu schreiben.» Von dem Inserat erhofft sie sich nicht, die Person zu einer Entschuldigung zu bewegen, sondern die Leute daran zu erinnern, wie es ist, etwas zu verlieren.

Nichts mehr zu sagen

«Ich wäre froh gewesen, wenn man zu mir gekommen wäre, geklingelt oder gerufen hätte, als es passiert ist.» Was sie der Person heute sagen würde, weiss sie nicht: «An einem Tag, an dem man so etwas erlebt, sagt man vielleicht Dinge, die man nicht so meint. Was ich der Person jetzt im Nachhinein sagen würde – ich weiss es nicht. Wahrscheinlich nichts mehr.»

Neue Katze kein Thema

Jimmy sei nicht die erste Katze, die an der Martinsbrugg- oder Reherstrasse nicht mehr nach Hause gekommen ist. «Hier gibt es weisse Parkzonen. Das fördert den Verkehr in der 30er-Zone und viele, die hier durch fahren, sind zu schnell unterwegs», findet die St.Gallerin. Eine Tatsache, die wohl auch Jimmy zum Verhängnis wurde. Um über einen Ersatz für den Kater nachzudenken, ist es der Besitzerin noch zu früh: «Es ist das erste Mal, dass ich ein Tier auf diese Art verlieren musste. Eine neue Katze ist deshalb im Moment kein Thema.»

(dab)