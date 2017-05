«Sie töten uns»: Journalisten in Mexiko protestieren gegen Gewalt

Mexikanische Journalisten protestieren, nachdem erneut zwei Berufskollegen ermordet wurden. © KEYSTONE/EPA EFE/LUIS MONROY

Nach dem Mord an zwei Journalisten in Mexiko haben zahlreiche Kollegen ein Ende der Gewalt gegen Medienvertreter gefordert. Am Unabhängigkeitsdenkmal schrieben sie am Dienstag «Sie töten uns» und «Nein zum Schweigen» auf den Asphalt.