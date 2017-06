Grosser Blechschaden: Sieben Auto waren in zwei Auffahrunfällen auf der A1 bei Lenzburg AG verwickelt. © Handout Kantonspolizei Aargau

Bei zwei Auffahrunfällen mit sieben Autos auf der Autobahn A1 in Lenzburg AG ist am Mittwochmorgen grosser Sachschaden entstanden. Nach dem Unfall auf der Fahrbahn Richtung Bern kam es wegen Gaffer in beiden Richtungen zu Rückstaus von bis zu drei Kilometern.