Mehrere Autos kollidieren am Bürenstich

Am Bürenstich sind von Zürich in Fahrtrichtung St.Gallen gleich zwei Unfälle passiert. Zuerst geschah ein Unfall zwischen zwei Autos, die ineinander krachten. Kurz danach kollidierten weiter fünf Autos. «Möglicherweise ist die Sonne daran schuld, am Bürenstich blendet einen diese direkt von vorne und die Sicht wird beeinträchtigt», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen.

Durch den Unfall sind der Pannenstreifen und der rechte Fahrstreifen blockiert, nur der linke Fahrstreifen ist befahrbar. Wie lange die Aufräumarbeiten dauern ist noch unklar. «Fünf der sieben Autos sind nicht mehr fahrbar, daher wird es wohl eine Weile dauern, bis die Unfallstelle komplett geräumt ist», sagt Hanspeter Krüsi.

Eine Person wurde beim Unfall verletzt. «Diese klagt über Nackenschmerzen», sagt Krüsi.

