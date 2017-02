Sieben Menschen bei Protesten in Bagdad getötet

Für mehrere Menschen endeten die gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Anhängern des schiitischen Klerikers Muktada al-Sadr und irakischen Sicherheitskräften in Bagdad tödlich. © Keystone/EPA/ALI ABBAS

Bei gewaltsamen Zusammenstössen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften sind in der irakischen Hauptstadt Bagdad am Samstag sieben Menschen getötet worden. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, gab es ausserdem dutzende Verletzte.